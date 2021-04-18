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'Valiliğin gönderdiği ödenek esnafa verilmedi' haberine yalanlama

Konya Valiliği, sosyal medyada yer alan "Valiliğin gönderdiği ödeneğin belediyece esnafa verilmediği" haberini yalanladı.
 18 Nisan 2021 09:43
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'Valiliğin gönderdiği ödenek esnafa verilmedi' haberine yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında esnafa verilecek ödenekle ilgili yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Pandemi ile Mücadele Eylem Planının, Valilik koordinasyonunda belediyelerin önemli katkılarıyla icra edildiği anımsatılan açıklamada, belediyelerle iş birliği protokolleri aracılığıyla yürütülen hizmetlerin başarıyla sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizde Esnaf Odaları Birliğine bağlı oda başkanları ile yapılan istişare toplantısında değerlendirilen konulara dayandırılan bilgi paylaşımı eksik ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan toplantıda oda temsilcilerinin birçoğu belediyelerimizin katkılarından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etmişlerdir. Valiliğimiz ve belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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