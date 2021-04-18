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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak. Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak
 18 Nisan 2021 11:07
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta açılışının 101. yıl dönümünü kutlayacak.

Meclis Genel Kurulu, 20 Nisan Salı günü haftalık yoğun mesaisine başlayacak.

Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendisliği ve müşavirliği de yapabilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak.

- Meclis'in açılışının 101. yılı

TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

23 Nisan Cuma günü sabah Meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak.

- Komisyonlar

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta da çalışmalarını sürdürecek.

Komisyon, bu haftaki toplantılarında, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ile akademisyenleri dinleyecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de komisyonda ele alınacak.
Anadolu Ajansı
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