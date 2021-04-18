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Hakim-savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleğin inceliklerini öğreniyor

Proje Koordinatörü Hakim Ayla Yalçınöz Şahin: "Proje, hakim ve cumhuriyet savcılarına deneyimlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini, ilerde mesleğe katılacak olan adaylara aktarma fırsatı doğurduğu için, yargı geleceğimiz açısından çok değerli"
 18 Nisan 2021 11:19
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Hakim-savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleğin inceliklerini öğreniyor

Hakim ve savcı adayları, usta-çırak ilişkisiyle mesleklerine donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Adalet Bakanlığınca 30 adliyede uygulanan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, Adana'da da Kasım 2020'den bu yana çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında stajları devam eden adaylara, mesleki deneyime sahip, kıdemli hakim ve savcılar tarafından "mentörlük modeli" ile öğrendikleri konuların pratikte nasıl uygulandığı gösteriliyor.

Usta çırak ilişkisi içinde yapılan eğitim faaliyetleriyle hakim savcı adaylarının, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmiş, özgüvenli, donanımlı, mesleğin yazılı ve yazılı olmayan kurallarına uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmaları sağlanıyor.

Proje koordinatörü Hakim Ayla Yalçınöz Şahin, AA muhabirine, proje kapsamında Adana Adliyesinde 40 adli yargı hakim ve savcı adayının eğitim aldığını söyledi.

"Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" ile mentörlerin hakim ve savcı adaylarına, öğrendikleri konuların pratikte nasıl uygulandığını gösterdiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken mesleki etik ilkelere uyma, zaman ve stres yönetimi, verimli çalışma teknikleri, iletişim becerileri konularında rehberlik eder. Adaylar, bulundukları staj birimlerinde ve mentörleri ile çalıştıkları aşamada yargısal faaliyete dahil olurlar, günlük yapılan işleri öğrenme ve pratik etme olanağı bulurlar. Adaylar, ifade alma, duruşma yönetimi, otopsi, keşif gibi işlemlere tanıklık ederler, yani bir anlamda sahada görevin nasıl icra edildiğini deneyimlerler. Proje, hakim ve cumhuriyet savcılarına deneyimlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini, ilerde mesleğe katılacak olan adaylara aktarma fırsatı doğurduğu için, yargı geleceğimiz açısından çok değerli."

Şahin, proje kapsamında, Çukurova Üniversitesi ve bölgedeki diğer üniversitelerle iş birliği çalışmaları yaptıklarını da belirtti.
Anadolu Ajansı
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