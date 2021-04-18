1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar maç izledi

TFF 1. Lig'de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.
 18 Nisan 2021 11:49
+Aa- Yazdır
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar maç izledi

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
17 Nisan 2021 17:04		 Mart ayında en çok konuşulan futbolcular belli oldu
15 Nisan 2021 22:31
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya yaklaşık 18 milyon TL ödeyecek
15 Nisan 2021 22:15		 Sergen Yalçın aşı oldu! 'Allah! Bu neymiş böyle ya...'
15 Nisan 2021 20:12
Fenerbahçe Opet, maça çıkamayacağını açıkladı
15 Nisan 2021 15:46		 Cenk Tosun'dan dedesine: Bizi çimde değil taşta oynattılar!
15 Nisan 2021 09:30
Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
14 Nisan 2021 17:31		 Testi pozitif çıkan 8 milli boksör Dünya Şampiyonası'na katılamadı
14 Nisan 2021 13:09
Futbolcular oruçlarını sahada açtı
13 Nisan 2021 22:28		 Futbolda yeni dönem: Yarı Otomatik Ofsayt!
13 Nisan 2021 07:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi12:19 - Emniyet ve jandarma 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı12:15 - Korona için vatandaşı uyaran polis memuru salgına yenik düştü12:05 - Taksim Camisi ramazanın son cuması ibadete açılıyor12:01 - Baba ve oğlunun elinde şekillenen Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor11:49 - Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar maç izledi
11:47 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Ramazanda bir evde toplanma olmamalı11:41 - Şeyda öğretmen anaokullarını gezerek çocuklara hikayeler anlatıyor11:35 - Kaymakamlıktan patates dağıtım görüntüleriyle ilgili açıklama11:30 - Selimiye'nin kapsamlı restorasyonu bu yıl başlayacak11:27 - 'Yürüyerek gelip, hayatını kaybeden hastalarımız oldu'11:23 - HAVELSAN'ın geliştirdi: İlk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda kullanılacak
11:19 - Hakim-savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleğin inceliklerini öğreniyor11:07 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:05 - Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı10:54 - Vekillerden dikkat çeken öneri: Aşı olmayana para cezası10:53 - Kuzey Marmara Otoyolu fiyatları artırdı: Vatandaş almak için akın etti
10:45 - Psikolojim bozuldu dedi, otobüsü yol ortasına bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar için 2. bir yazı daha var
Bakırköy Hakimi Ceylan hayatını kaybetti
Darbe imalı bildiriyi eleştiren teknisyene tuhaf sorgulama
Aşılama istenilen seviyede değil! İşte nedeni
Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri
Babası için icat çıkardı: Projesi ödül aldı
Korona tedavisi gören Cumhurbaşkanı başdanışmanı hastaneye yatırıldı
Doçent Çilingir: İnsanları korkutmaktan zevk mi alıyorsunuz?
Yerli aşı ne zaman elimizde olacak?
YÖK'ten TUS'un geçerlilik süresine dair karar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korna dili ve edebiyatı 2
hemofili 2
tıkılmak 3
İnsanı yaşat ki,devlet yaşasın felsefesini düşünmek 2
Ramazan gelenekleri 4
halil cibran 3
kitap 2
hoşsohbet 2
ecza dolabı 3
he man 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Günbel 9 İşçi Alacak
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam