Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yük treni makinisti, iftar saati öncesi bir restorandan verdiği siparişi tren yolu kenarında bekleyen kuryeden aldı. Makinistin treni durdurarak paketi aldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
|18 Nisan 2021 12:28
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Pamukova Hayrettin Mahallesi'nde dün tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Adapazarı'ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni yavaşladı.
İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı. Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti.
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