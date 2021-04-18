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Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor

Tarımın gözde illeri arasında yer alan ve Amik Ovasını barındıran Hatay'da çiftçiler topraksız tarıma yöneliyor. Topraksız tarım ile çilek üreten çiftçi, yılın 11 ayı hasat yaparak, yaklaşık 300 bin lira para kazanıyor.
 18 Nisan 2021 13:06
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan çiftçi Servet Güleken, ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti. Çiftçi Güleken, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksız bir yapı oluşması sağlanan ve cocopeat olarak bilinen süngerler kullanarak 2 bin metrekare alanda 25 bin çilek fidesi dikip, gübre giderinin düşerek gelirinin arttığını belirtti.

Güleken 2019 yılında başladıklarını ve halen devam ettiklerini belirterek, "Yıllık olarak dönüm başına 12-15 ton arasında çilek alıyoruz. Bu sistemde diktiğimiz fidelerden yıl boyunca ürün alıyoruz. Ben bunun eğitimini yurt dışında 5 yıl aldım. Hollanda, İspanya firması ile ortaklaşa çalıştık. Türkiye'ye kesin dönüş yapınca 'neden ülkemizde olmasın' mantığı ile hareket ettik. Bütün yıl boyunca ürün aldığımız için sonunda güzel bir mutluluk duyuyoruz, kazandığımız paradan dolayı" dedi.

Topraklı tarıma göre, topraksız tarımda dönüm başına 20 bin çilek fidesi dikebildiklerini belirten Güleken, "Topraklı tarımda dönüme en fazla 5 bin fide dikebiliyorsunuz. Bu fidenin bakımı lazım ve iyi bakmak lazım. Bizim sistemde bir dönüm başına 20 bin fide dikiyorsunuz. Fide başına aldığınız ürünü hesapladığınızda topraklı tarıma göre beş kat fazla ürün alıyorsunuz. Fide yetiştirirken o fidenin ihtiyacı olan elementi veriyorsunuz. Azot, magnezyum, fosfat, potasyum gibi elementleri fidenin ihtiyacı kadar veriyorsunuz. Dolayısı ile fide doyuma ulaşıyor ve size iyi bir şekilde ürün veriyor. Topraklı tarımda toprağı istediğin kadar analiz et, bir metre sonrasını tutturamazsınız" dedi.

Fideyi Hindistan cevizi kabuğunun öğütülmüş hali olan cocopeatin içine diktiklerini belirten Güleken, "Cocopeat yapısı gereği sıfır bir element, yıkandıktan sonra hiçbir vasfı yok. Fideyi diktikten sonra o fidenin ihtiyacı olan elementi verdiğimiz için fide ihtiyacı olan elementi alıyor. Örneğin 100 litrelik tankın içerisine 3 gram bor, 30 gram fosforik asit gibi benzeri elementler koyuyoruz. Bunlar uluslararası danışman arkadaşlarımızdan bilgi alarak hareket ediyoruz" dedi.

Servet Güleken yıllık 300 bin liralık getirisi olduğunu, giderlerinin ise 25 bin lira civarında gübre maliyeti, yaklaşık 6 bin lira elektrik, su gideri ve 2 çalışanın aylığı olacağını sözlerine ekledi.

İhlas Haber Ajansı
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