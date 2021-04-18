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'Maganda kurşunu'yla ölümde mahkeme sanığın 'kazara' savunmasını kabul etmedi

Gaziantep'te pencereden bakan 15 yaşındaki çocuğun "maganda kurşunu"yla ölümüne neden olduğu için müebbet hapis cezasına çaptırılan sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı
 18 Nisan 2021 13:31
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'Maganda kurşunu'yla ölümde mahkeme sanığın 'kazara' savunmasını kabul etmedi

Gaziantep'te 2,5 yıl önce pencereden bakan 15 yaşındaki çocuğun "maganda kurşunu"yla ölümüne neden olan tutuklu sanığın, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesinde "atışın kazara olduğu" yönündeki savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan, iddianame, tanık beyanları ve delilerin yer aldığı gerekçeli kararda, olay tarihinde açık cezaevinden izinli çıkan Sertan D'nin arkadaşlarının da bulunduğu otomobille daha önce gönül ilişkisi yaşadığı kızın evinin olduğu adrese geldikleri belirtildi.

Sanığın eski kız arkadaşının yanında başka birini görmesi üzerine av tüfeğiyle ateş ettiği, daha sonra araçla ilerlerken maktulün silah sesi üzerine pencereden baktığı ve bu esnada sanığın otomobilden bir kez daha ateş açtığı ifade edilen gerekçede, "Sanığın bu atışı bilerek ve isteyerek yaptığı mahkememizce kabul edilmiştir. Atışın kazara olduğu yönündeki savunmaya itibar edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Yargılama aşamasında keşif yapıldığı belirtilen gerekçede, maktulün evinin bulunduğu sokağın çift yönlü gidiş-geliş şeklinde trafiğe açık olduğu, sokaktaki evlerin bitişik düzenlendiği kaydedildi.

Gerekçede "Bu minvalde söz konusu yapıya sahip bir sokak içinde herhangi bir şekilde ateş edilirse sokakta bulunan evde yaşayan kişilerin yaralanması ve hatta ölmelerinin öngörülebilir bir sonuç niteliğinde olması gerektiği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Gerekçeli kararda, eylemdeki kastla ilgili ise şu değerlendirme yapıldı:

"Olayın yaşandığı sokakta sanığın direkt hedef almasa bile elinde bulunan av tüfeğinin niteliği ve evlerin sokak içindeki mevcut konumları çerçevesinde, evde bulunan kişilerin yaralanmalarına ve hatta ölmelerine sebep olabileceğini öngördüğü ancak buna rağmen ateş etme fiilini gerçekleştirerek bu sonucu kabullendiği, dolayısıyla olayda olası kastla hareket ettiği mahkememizce kabul edilmiştir."

Gerekçede eylemin niteliği, sanığın tutum ve davranışları nedeniyle indirim yapılmadığı kaydedildi.

Merkez Şahinbey ilçesinde 25 Ekim 2019'da evinin penceresinden bakarken yaralanan 15 yaşındaki Suriyeli Adil Bazara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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