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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
 18 Nisan 2021 13:41
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kovanören köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Anadolu Ajansı
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