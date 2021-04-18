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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) düzenlendi.
 18 Nisan 2021 13:42
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Sınav, saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi.

Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı. Sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperlikleriyle de sınava gelebildi.

Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Sınava girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından ve seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu.
Anadolu Ajansı
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