Bakanlık paylaştı: 41 marka maske güvensiz çıktı
|18 Nisan 2021 13:53
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu.
Bu kapsamda, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Burada 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.
Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.
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