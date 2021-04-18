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Eski eşi iftar yemeği sırasında bıçakladı
Kütahya'da kan donduran bir olay yaşandı. Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Emin N. yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
|18 Nisan 2021 14:02
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Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ç.'nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla eski eşi Hanım Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N. dükkandan çıkıp kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N. yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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