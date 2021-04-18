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Kuzusu hastalanan vatandaş veteriner bulamayınca hastaneye gitti

Trabzon'da, gece hastalanan kuzusunu, veteriner bulamayınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine getiren vatandaşa, tıbbi sekreter yardımcı oldu.
 18 Nisan 2021 14:08
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Kuzusu hastalanan vatandaş veteriner bulamayınca hastaneye gitti

Ortahisar ilçesinin Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Orhan Keskin, 5 gün önce satın aldığı kuzusuna evinde bakmaya başladı.

Bir süre sonra rahatsızlanan kuzusunu tedavi ettirmek isteyen ancak veteriner bulamayan Keskin, dün saat 23.00 civarı Farabi Hastanesine gitti.

"Karakız" adını verdiği kuzusuyla acil servise giden Keskin'e, hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Turgay Bilgin yardımcı oldu.

Aynı zamanda veteriner sağlık teknisyeni olan Bilgin, muayene ettiği kuzu için Keskin'e bazı ilaçlar verdi.

Bilgin, AA muhabirine, Orhan Keskin'in, hastanelerini arayarak rahatsızlanan kuzusu için yardım istediğini söyledi.

Arkadaşlarının, veteriner sağlık teknikeri olduğunu bildikleri için Keskin'i kendisine yönlendirdiğini belirten Bilgin, Keskin'e ilk olarak veterinere ulaşması gerektiğini anlattığını ifade etti.

Bilgin, Keskin'e telefonda yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Ancak hayvanı iyileşmeyince bir umut alıp hastaneye getirmiş. Kuzunun sıkıntısını sorduk, o anki şartlarda kullanılabilecek ilaçlardan verdim. Mesai başlayınca tekrar bir veterinerle bağlantı kurmasını söyledim. Kuzunun genel muayenesini yaptım. Akciğer enfeksiyonu ve sindirim sistemi enfeksiyonu vardı." diye konuştu.

Kuzunun sahibi Orhan Keskin ise oğlunun isteği üzerine topladıkları demir ve hurdaları satarak kuzu aldığını anlattı.

Evlerinde beslediklerini kuzuya adeta bebek gibi baktıklarını, kuzunun, evin bir bireyi gibi olduğunu dile getiren Keskin, kuzu rahatsızlanınca çok üzüldüklerini söyledi.

Keskin, kuzuyla ilgilenen sağlık personeline teşekkür ederek, "Allah ondan bin kere razı olsun. Sağlık personelinin verdiği ilaçlardan sonra hayvanım Allah'a şükürler olsun çok iyi oldu. Ben o sağlık personelinin iyiliğini hayatım boyu unutmam." dedi.
Anadolu Ajansı
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