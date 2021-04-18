Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
|18 Nisan 2021 14:16
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Kripto para birimlerinden en büyük işlem hacimlisi Bitcoin, bugün sabah saatlerinde üç haftanın en düşük seviyesi olan 52 bin dolara kadar düştü. Son 24 saatte rekor tazeleyen Bitcoin 64 bin dolara kadar çıkmış ve 24 saat içerisinde 10 bin dolardan fazla değer kaybederek birçok coinin çakılmasına neden oldu. Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30'lara varan değer kaybı yaşadı.
Alt coinlerde sert düşüş yaşandı
Bitcoin'in değer kaybetmesi birçok alt coinin de çakılmasına neden oldu. Etherum yüzde 11'den fazla değer kaybederken, XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydetti. Litecoin yüzde 17, Dogecoin yüzde 26 değer kaybı yaşadı. Bitcoin'in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise yüzde 30'lara varan değer kaybı yaşadı.
-Son 24 saatte 9 milyar dolar likidite edildi
Piyasadaki güvensizlik ve Bitcoin'in ani düşüşleriyle birçok yatırımcı pozisyonlarını likidite etti. Bitcoin'nin sert düşüşüyle güvensizliğin neden olduğu kripto para piyasasında son 24 saatte 9 milyar dolar değerinde pozisyonun likidite edildiği söyleniyor.
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