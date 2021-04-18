MSB'de çalışan sivil memur koronadan hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi'nin COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu
|18 Nisan 2021 14:19
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.
Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2021
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