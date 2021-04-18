19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti
19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2021 14:24
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Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.
Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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