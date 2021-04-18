Savunma Sanayii Başkanı Demir'e 'Yılın Bürokratı' ödülü

MEB'DE, MÜDÜR YARDIMCISI VE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI KADROSUNUN EŞDEĞER OLMASI NE KADAR DOĞRU? MEB'in başyardımcılık ile yardımcılığın eş değer tutmasındaki maksat nedir? Eşdeğer ise ayrı adlarla ayrı kadro tahsisine ne gerek vardır? Aynı ise görev tanımları neden farklı, aynı ise norm kadro yönetmeliğinde neden farklılık var? Ek ders ücretleri neden farklı?