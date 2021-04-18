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İstanbul Valisi: Bakkala, manava gidiyorum diyerek gezmeyin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 'kısmi kapatma' kapsamındaki kısıtlamaların istismar edildiğini belirterek, "Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli" dedi.
 18 Nisan 2021 15:28
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İstanbul Valisi: Bakkala, manava gidiyorum diyerek gezmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "

Bakın Kasım ayında aldığımız tedbirlerle inişi yakaladık. Bir mesele var; yabancıların da muafiyetleri. Kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim. Böyle bir yetkim var, acımam da. Siz turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz"

açıklamasının ardından, konuyla ilgili bir açıklama da Vali Yerlikaya'dan geldi.

Twitter hesabından "Salgınla Mücadele Toplantısı"ndan fotoğraflar paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok. Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı. İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli. Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli."

Memurlar.Net
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