İstanbul Valisi: Bakkala, manava gidiyorum diyerek gezmeyin
|18 Nisan 2021 15:28
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "
Bakın Kasım ayında aldığımız tedbirlerle inişi yakaladık. Bir mesele var; yabancıların da muafiyetleri. Kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim. Böyle bir yetkim var, acımam da. Siz turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz"açıklamasının ardından, konuyla ilgili bir açıklama da Vali Yerlikaya'dan geldi.
Twitter hesabından "Salgınla Mücadele Toplantısı"ndan fotoğraflar paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok. Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı. İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli. Bakkala, manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli."
Sabır ve anlayış gerektiren bugünlerde,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2021
❗️Sokağa çıkma kısıtlamasında genel bir muafiyet yok.Muafiyet zaman ve güzergahla sınırlı.
❗️İkamet izinli yabancılar ikametlerinin iptal olmaması için muafiyetleri istismar etmemeli.
❗️Bakkala,manava gidiyorum diyerek şehir gezilmemeli. pic.twitter.com/Z3EOmtSAT9
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Varank'tan Altaylı'ya: Bu çok bilmişe cevap vereceğim
18 Nisan 2021 15:34
|Savunma Sanayii Başkanı Demir'e 'Yılın Bürokratı' ödülü
18 Nisan 2021 15:21
|Times: İngitere Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecek
18 Nisan 2021 15:19
|İflasa giden şirketler yaşatılacak
18 Nisan 2021 06:57
|18 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Nisan 2021 00:02
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm
17 Nisan 2021 21:14
|Bakan Varank, VLP aşısının ilk dozunu yaptırdı
17 Nisan 2021 20:47
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki
17 Nisan 2021 18:46
|İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a 'irade'li yanıt
17 Nisan 2021 18:19
|Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
17 Nisan 2021 17:42