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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
 18 Nisan 2021 15:39
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Anadolu Ajansı
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