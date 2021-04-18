Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2021 16:52
|+Aa- Yazdır
Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
17 Nisan 2021 22:04
|Hadise: Kimse benim namusumu lekeleyemez!
17 Nisan 2021 17:41
|Serdar Ortaç: Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum
17 Nisan 2021 08:19
|Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum
16 Nisan 2021 18:51
|Ebru Gündeş-Rıza Sarraf davasına yayın yasağı geldi
16 Nisan 2021 18:26
|1 yıl önce vefat etmişti... Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygusal paylaşım
16 Nisan 2021 10:02
|ATV'nin fantastik dizisi final yapıyor
15 Nisan 2021 23:12
|Ünlü oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı!
15 Nisan 2021 23:10
|Cübbeli Ahmet'ten Ayasofya eski imamı Boynukalın yorumu
13 Nisan 2021 23:24
|Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e 251 bin liralık tazminat davası
13 Nisan 2021 23:02