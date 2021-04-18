1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
 18 Nisan 2021 17:07
+Aa- Yazdır
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
18 Nisan 2021 14:52		 Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı
17 Nisan 2021 19:10
Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu
17 Nisan 2021 19:06		 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
16 Nisan 2021 19:00
Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
16 Nisan 2021 15:57		 Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski memur tutuklandı
16 Nisan 2021 15:50
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası verildi
16 Nisan 2021 14:06		 DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı
16 Nisan 2021 14:02
Emekli amiral soruşturmasında yeni bulgular elde edildi
16 Nisan 2021 13:41		 İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı
16 Nisan 2021 12:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı17:42 - Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
17:15 - Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz17:13 - Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı17:11 - Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü17:07 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi17:05 - Marangozun pandemi sığınağı17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'
16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor16:00 - 'Çarşamba gününe kadar çamur yağışları devam edecek'15:57 - Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı
15:39 - Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar için 2. bir yazı daha var
Bakırköy Hakimi Ceylan hayatını kaybetti
'Bu dalga hiçbirine benzemiyor, virüs silah değiştirdi'
Darbe imalı bildiriyi eleştiren teknisyene tuhaf sorgulama
Aşılama istenilen seviyede değil! İşte nedeni
Bakan Varank'tan Altaylı'ya: Bu çok bilmişe cevap vereceğim
Bakanlık paylaştı: 41 marka maske güvensiz çıktı
Babası için icat çıkardı: Projesi ödül aldı
Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri
Yerli aşı ne zaman elimizde olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soyka 3
süperman 2
joker 2
iftar sonrası gelen uyku ve baş ağrısı 2
Jennifer Lopez nişanlısından ayılmış ramazanda çok üzüldüm 2
yavan 1
fişek baharat ambalajları 1
part time 2
çocuk soruları 1
İspanya yapımı filmler 3
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam