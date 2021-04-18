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Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü

Adana'da otomobiliyle giderken esrarengiz şekilde üzerine gelen bir traktörün çarpması sonucu yaralanan şahıs, 7 kişinin de beyzbol sopalı saldırısına uğradı.
 18 Nisan 2021 17:11
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Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Biyolog Refik Vural, 13 Nisan günü Karataş ilçesinden Bahçe Mahallesi'ne otomobiliyle giderken karşı yönden gelen traktörün sürücüsü H.K.'nin aniden direksiyonu kırması sonucu yaralandı. Bu anlar ise Vural'ın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilinden çıkıp telefonuyla jandarmayı arayıp yardım isteyen Vural, bu kez de yol kenarındaki tepenin arkasından gelen ve yoldan gelen motosikletli şahısların saldırısına uğradı. Vural, 7 kişinin beyzbol sopalı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Aldığı darbeler sonucu Vural kanlar içinde kalırken, saldırganlar kaçtı. Vural ise yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünü durdurarak hastaneye gitti. Traktör sürücüsü H.K. da olayda hafif şekilde yaralandı.

Olaydan sonra gözaltına alınan H.K., Karataş İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinde bir an direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü. H.K. serbest kalırken, Vural kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Aldığı sopa darbelerinden dolayı kafasına dikiş atılan Vural'ın bütün vücudunda moruklar oluştu.

"Kaza değil cinayete teşebbüs"

Refik Vural, yaşanan kazanın hemen ardından yerde yatan traktör sürücüsüne yardım etmek istediğini, daha sonra jandarmayı aradığını belirterek, "Ben jandarmayı ararken tepenin arkasından çıkan ve motosikletle gelen 7 sopalı şahıs bana saldırdı. Beni sopa ile dakikalarca dövdüler. Daha sonra kanlar akınca kaçtılar. Ben de arkalarından gidip 'Neden bunu yaptınız, öldürseydiniz' diye bağırdım. Bana dönüp, 'Bekle öldüreceğiz, akrabalarımızı alıp geleceğiz' dediler. Ben de bunun üzerine yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünü durdurup beni hastaneye götürmesini istedim" dedi.

"Bu dördüncü saldırı oldu"

Vural, bu kazanın masum olmadığını, kendisini dövenlerin ve traktör sürücüsünün irtibatlı olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

"Daha önce bana köy meydanında 20 kişilik grup saldırdı canımı zor kurtardım. Ailemle evime giderken bana saldırıp darp ettiler. Daha sonra evime saldırdılar. Orakla evimi bastılar. Bu anların da güvenlik kamerası var. Ben silah sıkarak canımı zor kurtardım. Bütün bunları M.G. isimli bir kişi var mahallede, ona biat etmediğim için, onun bir yalancı olduğunu söylediğim için bana bunları yaptırıyor. Ben ondan ve bana zarar veren şahıslardan şikayetçi oldum. Beni dövenleri tek tek hatırlayıp isim verdim ama delil yetersizliğinden serbest kaldılar. Bunlar adalet önünde hesap vermeliler."
İhlas Haber Ajansı
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