Edirne'de vatani görevini yapan asker, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören babasını görmek için hastaneye gittiği sırada üzüntüden kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti, aile kabristanlığında yan yana defnedildi.

Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı - Tıkla İzle

Bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Baba Cevdet Küçük'ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayında tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük'e (25) haber verildi. Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Cuma günü sabaha karşı ilk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra oğlu Fatih Küçük'te yaşamını yitirdi.

Yan yana defnedildiler

Baba ve oğlunun cenazeleri İstanbul'dan alınarak, memleketi Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesine getirildi. Türk bayrağına sarılı şekilde İstanbul'dan getirilen Fatih Küçük ile babası Cevdet Küçük'ün cenazeleri, ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı. Sabahın erken saatlerinde pandemi koşullarına uygun kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında baba ile oğlu, yan yana kazılan mezarlara son yolculuklarına uğurlandı. Büyük üzüntünün hakim olduğu cenazede, baba ve oğlu birlikte defnedildi. Defin işleminin ardından cenazede görevli askerler, tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı temennisinde bulundu. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

"2 ay kalmıştı"

Baba Cevdet Küçük'ün bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ailenin yakın akrabası Salih Kalay, "Babası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Oğlu Fatih'te 4 aylık askerdi. Askerliğinin bitmesine 2 ay kalmıştı. Babası ağırlaşınca hastaneye geldi. O anda babasını görünce kalp krizi geçirdi, ardından hastanede beyin kanaması geçirdi. İlk önce babası vefat etti, 5 saat sonra da asker olan oğlu Fatih vefat etti" dedi.