Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
|18 Nisan 2021 17:21
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Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Türk sinemasının Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı.
Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.
Konağın sinema ve turizm sektörlerine kazandırılmasıyla Hatay'a olumlu katkısı olacağını belirten Doğan şunları kaydetti:
"Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Geçen günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Uzun zamandır kendi haline terk edilen Reyhanlı ilçemize bağlı Harran Mahallesi'nde bulunan Kibar Feyzo'nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapan konağın restorasyon çalışmalarını titizlikle yaptıktan sonra ilimize sinema müzesi kazandırmış olacağız."
-''Konağımız açık hava sinema platosu görevi gördü''
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü. Sinema müzesine dönüştürülecek olmasından dolayı mutluyuz. İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında olacağını düşünüyoruz." dedi.
-Mahalle sakinleri projeden umutlu
Mahalle sakinlerinden Muavfak Demirhan ise konağın müzeye dönüştürülecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burası sevilen film ve dizilerin çekildiği mekan olarak biliniyor. Müze, konağı görmek için daha çok ziyaretçi gelmesini sağlayacaktır." diye konuştu.
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