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Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini söylemişti.
 18 Nisan 2021 17:42
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. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, emekli ikramiyeleri için yapılacak zamla ilgili konuşulan 3 formül hakkında bilgilerini paylaştı.

Öncelikle mevcut tabloyu özetleyelim, sonra ihtimalleri ve formülleri göz önüne alalım. Mevcutta bin TL ikramiye ödeniyordu. Bu yıl enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti müjdeyi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor ikramiyeler.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılıyor.

Tablo bu şekilde genel olarak. Peki ne kadarlık bir zam olacak? Şu an net değil, sadece ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var. Şimdi onları anlatmaya çalışacağız. Öncelikle 3 başlıkta konuşulan formüller var. Birincisini özetleyelim. 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. Baktığımızda ilk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36'lık oranın yansıtılması şeklinde. İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni enflasyon oranın yansıtılması olarak özetleniyor.

Bir diğer formül ise yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu yansıtılırsa bu oran da yüzde 14.60 olacak.

Son olarak üçüncü formülde ise 2018 yılından bu yana meydana gelen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması yönünde bir talep var. Dediğimiz gibi bunlar sadece konuşulanlar, gündeme getirilen senaryolar. Son durum ne olacak biz de merakla bekliyoruz.

''BAYRAM İKRAMİYELERİNİN RAMAZANDAKİ İLK ÖDEMESİ MAYIS BAŞINDA''

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini belirtmişti.

Ayrıca salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Memurlar.Net
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