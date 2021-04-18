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İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı

81 ilde 100 bin 146 personelin katıldığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3.787 kişiye idari işlem uygulandı.
 18 Nisan 2021 17:48
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İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı

İçişleri Bakanlığı, kısmı kapanma sürecinde 81 ilde 100 bin 146 personelin katılımıyla kısıtlamalara yönelik büyük bir denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullanan 3 bin 787 kişiye idari işlem uygulandığı belirtildi. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında ise 476 suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, 100 bin 146 personelden oluşan, 25 bin 269 ekibin görev aldığı gün boyu gerçekleştirilen denetimlerde; 141 bin 611 iş yerinin, 5 bin 510 konaklama tesisinin, 14 bin 941 toplu ulaşım aracının ve 139 bin 695 özel aracın kontrol edildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 17 Nisan günü tüm il ve ilçelerde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulayarak, başta sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik alınan tedbirler olmak üzere işyerleri, konaklama tesisleri, toplu ulaşım araçları ve özel araçlarda denetim gerçekleşti.

Denetimlerde 3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 206 kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu veya seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 524 işyeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde 6 bin 871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulanırken, tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu, 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç da faaliyetten men edildi.
Memurlar.Net
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