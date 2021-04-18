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Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerbaycan halkını kızdırdı

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan fantastik dizi Akıncı, 16. bölümünde ekrana getirdiği harita sahnesi ile Azerbaycan halknı kızdırdı.
 18 Nisan 2021 17:53
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Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler'in yer aldığı ATV ekranlarının fantastik dizisi Akıncı, geçtiğimiz gün final kararı alan diziler kervanına katılmıştı.

AZERBAYCAN TOPRAĞI ERMENİ TOPRAĞI OLARAK GÖSTERİLDİ

Son bölümlerinde birçok oyuncunun diziye veda etmesiyle gündeme gelen Akıncı, 16. bölümünde ekrana getirdiği harita sahnesi ile yeniden gündeme oturdu. Ekrana gelen bölümde, senaryo gereği kullanılan bir haritada Azerbaycan toprağının Ermenistan toprağı olarak gösterilmesi Azerbaycan'da tepkiye yol açtı. Sosyal medyada Azeri vatandaşları kızdıran bu hareket sonrası kanal yönetiminden ve diziden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Memurlar.Net
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