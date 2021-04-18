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Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulansın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
|18 Nisan 2021 20:12
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Salih Avgunpaşa Caddesinde meydana gelen kazada Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olan ve hasta sevk eden bir ambulans karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenirken yaralı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Suriyeli şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, polis kaza ile ilgili işlem başlattı.
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