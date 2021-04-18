1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulansın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
 18 Nisan 2021 20:12
+Aa- Yazdır
Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Salih Avgunpaşa Caddesinde meydana gelen kazada Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olan ve hasta sevk eden bir ambulans karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenirken yaralı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, polis kaza ile ilgili işlem başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü
18 Nisan 2021 17:11		 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu
18 Nisan 2021 16:26
Polis merkezi önünde bıçaklı kavga: 4 kişi yaralı
18 Nisan 2021 15:38		 Eski eşi iftar yemeği sırasında bıçakladı
18 Nisan 2021 14:02
Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları
18 Nisan 2021 12:53		 Emniyet ve jandarma 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı
18 Nisan 2021 12:19
Psikolojim bozuldu dedi, otobüsü yol ortasına bıraktı
18 Nisan 2021 10:45		 Akademisyen eşinden, 4 aylık bebeğini kaçıran baba yakalandı
18 Nisan 2021 10:01
Acildeki yataktan iki kez düştü, kafa travmasından öldü
18 Nisan 2021 09:40		 Köyde 3 milyon TL'lik vurgun kavgası
18 Nisan 2021 08:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:08 - Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!20:34 - Türkiye'de tarihe ayna tutan 21 bin 23 sit alanı bulunuyor20:22 - Üçüncü dalgada daha çok 40-60 yaş grubu etkileniyor20:18 - Dünyanın en büyük buzulu A68 eriyerek yok oldu20:12 - Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti20:09 - Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
19:31 - Vaka sayısı 56 binin altına düştü19:15 - Belediye, huzurevi inşaatını Bakanlığa devretti19:02 - İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı18:44 - Mart ayında Türkiye'den en çok konut alanlar18:19 - Aracıyla drift yapan sürücüye 13 bin 575 lira ceza17:53 - Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerbaycan halkını kızdırdı
17:48 - İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı17:42 - Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı
17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar için 2. bir yazı daha var
Bakan Varank'tan Altaylı'ya: Bu çok bilmişe cevap vereceğim
Bakanlık paylaştı: 41 marka maske güvensiz çıktı
Bakırköy Hakimi Ceylan hayatını kaybetti
'Bu dalga hiçbirine benzemiyor, virüs silah değiştirdi'
Darbe imalı bildiriyi eleştiren teknisyene tuhaf sorgulama
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül
Aşılama istenilen seviyede değil! İşte nedeni
Babası için icat çıkardı: Projesi ödül aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bi mola 1
ekmek yemeyen insan 1
mavi su 1
bize özgü şakalar 3
kanı kaynamak 1
çamaşır makinesi 1
kendini gerçekleştiren kehanet 2
halil cibran 3
inzivaya çekilmek 5
kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1
SON İLANLAR
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz İşletmeciliği 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur Çeşme İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam