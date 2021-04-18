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Üçüncü dalgada daha çok 40-60 yaş grubu etkileniyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artış sürüyor. Üçüncü dalgada en çok 40-60 yaş arasındakiler hastalanıyor ve hayatını kaybediyor. Özellikle kapalı ortamlarda maskesiz bir araya gelmek vaka sayılarını da ölümleri de artırıyor.
 18 Nisan 2021 20:22
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Üçüncü dalgada daha çok 40-60 yaş grubu etkileniyor

COVID-19 salgınında üçüncü dalga etkisini gösterirken, artan vaka sayıları ölüm oranlarına da yansıdı.

Bu dönemde en çok hastalanan ve hayatını kaybedenler ise 40-60 yaş aralığında.

Artan vaka ve ölüm sayılarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Tepe noktasını görüp biraz inişi görsek o zaman en azından ondan sonrası 1 hafta, 10 gün içinde ölümlerin azalacağını söyleyebiliriz. Ama yine de öncelikle bir tepe noktasını görmemiz lazım. Onu da henüz görebilmiş değiliz." dedi.

İbreyi tersine çevirmenin tek yolu kurallara uymaktan geçiyor.

Vaka sayılarının artmasının en önemli nedenlerinden biri, iyi havalandırılmayan kapalı ortamlardaki maskesiz buluşmalar.

Uzmanlar kilosu fazla olanların da hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtiyor.

Fatma Demir Turgut

TRT
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