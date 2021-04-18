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Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
 18 Nisan 2021 21:08
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Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'in konuğu oldu.

Başakşehir'in 18. dakikada Ömer Ali'nin golüyle öne geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe, Szalai'nin 40. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 57. dakikada Pelkas'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Golden 3 dakika sonra Başakşehir'de Mahmut, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başakşehir'de Visca, 88. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadelenin ilerleyen bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından maç fazlasıyla Fenerbahçe 69 puana yükseldi ve lider Beşiktaş ile puan farkını ikiye indirdi. Başakşehir ise 33 puanla 18. sırada, düşme hattında kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasını Fenerbahçe BAY geçecek, Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Memurlar.Net
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