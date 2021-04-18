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Ankara'daki yurtların fiyatları düştü ! eyurtlar.com sebebini açıkladı

Hacettepe üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ yakınlarında bulunan özel yurtların fiyatlarında pandemi sebebiyle düşüş yaşandı.
 18 Nisan 2021 21:11
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Ankara'daki yurtların fiyatları düştü ! eyurtlar.com sebebini açıkladı

Hacettepe üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ yakınlarında bulunan özel yurtların fiyatlarında pandemi sebebiyle düşüş yaşandı. Ankara yurtları, erkek ve kız yurtlarının genelinde yeni düzenlemeler yaparak, oda ve fiyat seçeneklerinde indirimli uygulamalara geçti. Uygun fiyatlı öğrenci yurtlarında indirimli seçeneklerden yararlanmak için koşullar belirlendi.

Ankara Öğrenci Yurtları Ne Zaman Açılacak?

Eyurtlar.com CEO'su Samet Ulusoy'un yaptığı açıklamaya göre: Ankara yurt yönetimi üzerinden henüz tarih belirlenmese de, pandemi süreci boyunca yurtlar da kendi önlemlerini aldı. Özellikle yeni dönemde vakaların azalmasıyla yurtların tek odalı ve test üzerinden ilerleyen oda sayısı belirlemelerine yer vermek üzerine yaptığı çalışmalar biliniyor. Lokasyon açısından en iyi konumda olan öğrenci yurtları, ulaşım ve üniversite kampüsüne yakın olanakları belirliyor.

Türkiye'nin en geniş yurt odalarına sahip, pandemi önlemleri alan yurtlarının da sağlık bakanlığının açıklayacağı üniversitelerin açılacağı tarihlere hazırlandığı biliniyor. Yeni dönemde yurtlarda kalma sayısı azalacak, fiyatlara da yeni düzenlemeler gelecek. Öğrencilerin ve ailelerin zorlanmadığı ödeme planları özel yurtların genelinde hazırlıklar yapılarak öğrencilere duyurmayı bekliyor.

Yurt Rezervasyonları Eyurtlar.com Üzerinden Yapılabilecek

Üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan online yurt rezervasyon platformu Eyurtlar.com, erkek ve kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tüm Türkiye'deki yurtları bünyesinde barındırıyor. Yurt yetkililerinin sisteme odalarını ve fiyatlarını girmesi ile beraber öğrenciler, yurt rezervasyonlarını online olarak eyurtlar.com üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iptal ve kesintisiz iade seçeneği hizmet veren yurtlara kolay bir şekilde ön rezervasyon yapmak mümkün. Yaptığınız rezervasyon ödemesi eyurtlar güvenli havuzunda toplanacak olup, öğrencinin onaylaması halinde yurtlara aktarılabilecek. Eyurtlar.com'dan edinilen bilgiye göre, öğrenciler en çok İstanbul'da yurt ararken, daha sonra Ankara ve bunu da İzmir yurtları için arama yapan öğrenciler takip ediyor.

Ankara Kız Öğrenci Yurtları Fiyat Aralıkları Nedir?

Ankara'da yer alan üç büyük üniversite özelinde, öğrencilerin kalacakları oda ve kişi sayısına göre fiyat düzenlemeleri yapılıyor. Eyurtlar üzerinde yayınlanan Ankara kız yurtları, Cebeci, Ulus, Kızılay ve Keçiören taraflarında kız öğrencilerin güvenliğini sağlayacak seçenekler sunuyor. Yurt içinde kafe, restoran, spor salonu ve sınırsız internet imkanları yer alırken, öğrencilerin sosyalleşebilecekleri geniş alanlar da yer alıyor.

Pandemi döneminde sınırlı öğrenci girişi olan öğrenci yurtları, fiyatlarda yeni düzenlemeler yaparak, yıllık ödenekler üzerinden indirimli fiyat aralıkları sunuyor. Pandemi sürecinde yurtların açılma ve kapanma tarihleri üzerinden yapılan düzenlemelere fiyatların da indirimli ve kampanyalı olarak uygulandığı yeni dönemin başlatılacağı duyuruluyor. 2022 yılında Ankara öğrenci yurtlarındaki fiyatların yüksek olması önleniyor.

2021-2022 Yılında Ankara Erkek Yurtları Fiyatları Nedir?

Pandemi koşullarından kaynaklı birçok özel yurt düzenlemelerinde yeni fiyat aralıkları belirlendi. Erkek öğrenci yurtları için yapılan düzenlemelerde, yıllık ödemeler ve sezonluk oda seçeneklerine göre fiyatlar farklılık gösteriyor. Ankara erkek yurtları için yapılan düzenlemelerde öğrencilerin daha mesafeli ve risksiz olabileceği şekilde yaşamaları amaçlanıyor.

Yurt düzenlemelerinde steril ortam ön planda tutulurken, Ankara yurt fiyatları da bu düzenlemeler üzerinden yeniden fiyatlandırılıyor. İndirim seçenekleri yıllık ödeneklere göre verilirken, özel yurt imkanlarına göre de fiyat aralıkları farklılık gösterecek. Oda sayıları, kişi sayıları ve oda imkanları üzerinden yeni fiyatlar okullar açıldığında belirlendiği fiyatlarla sunulacak. İndirim oranı genellikle peşin ödemelerde %15'i bulabiliyor.

Hacettepe Üniversitesi Yurt Fiyatları Ne Kadar?

Hacettepe Üniversitesi lokasyonuna yakın ve kampüs içinde hizmet veren yurtlar, Ankara kyk yurtları ve özel yurt olarak farklılık göstermektedir. Özel yurtlar öğrencilerin birçok imkandan yararlanmasını sağlarken, daha uygun fiyatlar belirlemeyi hedefliyor. Yurt içinde spor salonu, restoran ve kafe hizmetlerinin yanı sıra TV, sıcak su, internet ve oda temizliği imkanlarından da 7/ 24 yararlanmaları sağlanıyor. Hacettepe öğrenci yurtları için belirlenen fiyat aralıklarına göre yeni dönem anlaşmaları üniversiteler açıldığında listelenmeye başlayacak.

Ankara'da Merkezi Konumda Olan Öğrenci Yurtları

Ankara'da üç büyük üniversiteye yakın olan öğrenci yurtları düzenlemelerinde, ulaşım kolaylığı, yurt özellikleri ve öğrencilerin steril bir ortamda kalmasını sağlayacak avantajlı düzenlemelere yer veriliyor. Ankara'da pandemi sürecinde öğrenci yurtlarının ne zaman açılacağı kesin bir şekilde belirlenmese de, yaz döneminden sonra 2021 yılının sonuna doğru yeni düzenlemelerle duyurulacak. Ankara'da olduğu gibi İstanbul yurtları için de bu belirlenme 2021 yaz sonunda gerçekleşecek. Fiyatların güncellenmesinden sonra yurt rezervasyonları eyurtlar.com üzerinden yapılabilecek.

Özel öğrenci yurtları için gerekli olan işlemler kısa zamanda düzenlenirken, öğrencilerin uçuk fiyatlar ödememesi için de önlemler alınıyor. Yurt fiyatları belirlenirken, yurt özellikleri ve lokasyonları da dikkate alınacak.
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