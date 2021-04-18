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Eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi

Eylemlerde kullanılmak üzere Afrin'e gönderilen patlayıcılar, polis operasyonuyla yakalandı.
 18 Nisan 2021 22:00
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Eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütünün, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere, örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar, 17.04.2021 tarihinde Emniyet İstihbarat Başkanlığı ile TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi" denildi.

Eylemci olduğu tespit edilen 1 Suriye uyruklu şahsın da yakalandığı belirtilen açıklamada, "Bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 adet fünye, araç kumandası, 4 adet el bombası ve motosiklet aküsü ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Yakalanan şahsın ifade işlemlerinin devam edildiği belirtilirken, olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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