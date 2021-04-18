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Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplu halde otomobil yıkayan vatandaşların bulunduğu tesisi polis bastı.
 18 Nisan 2021 22:01
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Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı

Self servis oto yıkama alanında kısıtlamaya rağmen otomobillerini yıkayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Polisin tesiste bulunduğu sırada otomobillerini yıkamaya gelen bazı sürücüler polis ekiplerini görünce geri kaçmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde bazı araç sürücülerinin araçlarını kısıtlama kurallarına uymadan toplu halde yıkadıkları ihbarını alan polis ekipleri, Özlüce Mahallesindeki self servis otomobil yıkama tesisine baskın yaptı. Sokağa çıkma yasağına rağmen araç yıkayan 7 sürücü hakkında polis ekipleri tutanak tuttu. Sürücülerin bir kısmı izin kağıtlarını gösterse de kimisi müteahhit kimisi çiftçi olduğunu belirtip bu sebeple dışarıda olduklarını söyledi. Bazı sürücüler de izin kağıtlarının evde olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada tesise gelen bazı sürücüler de polis ekiplerini görünce geri kaçmak zorunda kaldı. O anlar da kameralara yansıdı. Kısıtlamada kapalı olması gerekirken su yıkama ve kurutma makinelerini açık bırakıp tesisin kapısını kapamayan işletme hakkında da işlem yapıldı. Polis 7 sürücü ve işletme hakkında tutulan tutanakları kaymakamlığa gönderdi. Sürücüler araçlarını durulamadan köpüklü halde evlerinin yolunu tuttu.
İhlas Haber Ajansı
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