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19 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

19 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları.
 19 Nisan 2021 00:01
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19 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılacak, Menemen'de sebze fidesi ve tohumu dağıtımına iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/13.15-16.20)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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