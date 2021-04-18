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FlyDubai, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer başlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.
 18 Nisan 2021 22:45
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FlyDubai, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer başlatacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

BAE, Mart 2020'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.
Memurlar.Net
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