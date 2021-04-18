Koronavirüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
|18 Nisan 2021 22:46
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Uluslararası 'himmet' zinciri kırılan FETÖ'nün ABD'deki merkezi yönetimi de sarsıldı
17 Nisan 2021 12:26
|MEB 11. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı
14 Nisan 2021 12:36
|Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi
13 Nisan 2021 21:38
|Bakan Soylu, Şehit Behram Aktaşlı Polis Merkezini ziyaret etti
10 Nisan 2021 21:36
|Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
09 Nisan 2021 12:19
|Av. İskender Azatoğlu son yolculuğuna uğurlandı
07 Nisan 2021 19:47
|Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi tutuklandı
05 Nisan 2021 20:54
|Yargıtay'dan sonra Danıştay'da emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi
05 Nisan 2021 12:54
|PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta termal kamera ele geçirildi
30 Mart 2021 10:08
|30 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Mart 2021 00:01