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Koronavirüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
 18 Nisan 2021 22:46
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Koronavirüslü kadın komşularıyla mantı yaptı, apartman karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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