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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.
 18 Nisan 2021 23:14
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

10-16 Nisan'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

- "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kısmi kapanma sürecinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler yoğunlaştırıldı, bu kapsamda dün, tüm il ve ilçelerde "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kapanma sürecine yönelik denetimlerde, 141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.

3 bin 787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı, 5 bin 252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlendi.

- Karantina ve ceza uygulamaları

Ankara'da gizlice faaliyet yürüttüğü belirlenen kafedeki yaklaşık 100 kişiye salgın kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Karaman'da bir köyde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde salgın tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 6 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Şişli'de bir evde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira para cezası verildi.

İzmir'de, tedbirleri ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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