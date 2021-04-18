Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
|18 Nisan 2021 23:26
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Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TORBALI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL UYGUR KİMDİR?
Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı.
Uygur, 19 yıldır Torbalı'da Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı oldu ve yeniden seçildi.
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