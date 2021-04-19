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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
 19 Nisan 2021 05:02
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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "kısmi kapanma" konulu genelgeyle, 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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