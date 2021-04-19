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Karlov'da asıl hedef darbeydi

Rus elçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastın tek amacının "Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmak" olmadığına dikkat çekti. Mahkemeye göre FETÖ'nün asıl hedefi, 15 Temmuz sonrası örgütte meydana gelen çözülmeyi engellemek ve yeni darbeye zemin hazırlamaktı.
 19 Nisan 2021 06:15
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Karlov'da asıl hedef darbeydi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil 28 sanığın yargılandığı davada 9 Mart'ta karar çıkmıştı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkındaki hükmün gerekçeli kararını da tamamladı. Kararda suikastın, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle aynı amaca hizmet ettiği vurgulandı. Bu üç eylemle Türkiye'deki anayasal düzenin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

ÇÖZÜLMELERE KARŞI

FETÖ'nün suikastla sadece Türk-Rus ilişkilerini hedef almadığını vurgulayan mahkeme heyeti, gerekçeli kararında "Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğu anlaşılmıştır" tespitine yer verdi.

SUİKASTÇI KRİPTOYDU

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'cülerin tespit edilmemesi amacıyla diğer dini gruplar içine dağılmaları yönünde talimat verdiği belirtildi. Bu kapsamda suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara'da çeşitli dini gruplara dahil olduğu anlatılan kararda, "Sosyal Doku Vakfı içerisinde saklandığı, bu vakıf içerisinde bulunduğu sürede dikkat çekmeden ve fark edilmeden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilgi aktarımında bulunduğu ve FETÖ/PDY tarafından özel olarak seçilerek eğitilen, kripto tabir edilen örgüt mensuplarından biri olduğu anlaşılmıştır" denildi.

SON HAZIRLIKLAR

Kararda, sanık Şahin Söğüt'ün, 9 Aralık 2016'da kripto suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a saldırıyla ilgili yerine getirmesi gereken talimatları verdiği, bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayar üzerinden hedef şaşırtmak amacıyla aratmalar yapmaya başladığı ifade edildi. Altıntaş'ın son hazırlıklar için otel, silah kılıfı, takım elbise, rapor ve benzeri hususlarda bilgisayardan aratmalar yapmaya başladığı da bildirildi.

İŞTE SUİKAST SÜRECİ

Kararda suikastın hazırlık ve icra süreci en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Buna göre, Şubat 2016'da örgütün MİT mahrem yapılanmasından Karlov'un güvenliğiyle ilgili bilgiler istendi. MİT'in Rusya masasında çalışan örgüt üyesi Vehbi Kürşad Akalın, topladığı bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye verdi. Kötüce ise bilgileri Gülen'e iletilmek üzere MİT mahrem yapılanmasının tepe isimlerine gönderdi. Daha sonra Karlov'la ilgili elde edilen bilgiler, örgüt abisi Şahin Söğüt aracılığıyla Mevlüt Mert Altıntaş'a bildirildi ve suikastın gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

Beş sanık ağır müebbet yedi

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt, suikast talimatını ileten Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasayı ihlal" ile "terör amaçlı kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında görevli Hüseyin Kötüce ile eski MİT'çi Vehbi Kürşad Akalın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan ise 15'er yıl hapse mahkum edilmişti. Mahkeme 7 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çeşitli sürelerde hapse mahkum ederken, 6 sanığın beraatını kararlaştırdı. Örgüt elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu firari 9 sanığın ise dosyası ayrılmıştı.

ABDULLAH SARİCA
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