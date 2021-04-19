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Sputnik V'ye onay çıktı

Rus menşeli Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için onay çıktı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve firmanın başvuruyu yaparak onay aldığını açıkladı. Aşının üretim maliyeti yaklaşık 10 dolar olacak
 19 Nisan 2021 06:45
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Sputnik V'ye onay çıktı

Kovid-19'a karşı 17 ayrı aşı çalışması yürüten Türkiye, geliştirilen yabancı menşeli aşıların yurt içinde üretilmesi için de mesai harcıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' aşısının Türkiye'de üretimi için onay verildi. Aşının Türkiye'de üretilmesi için iki ülkenin anlaşma imzaladığını hatırlatan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili olarak ara raporun alındığını belirtti. Kayıpmaz, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve onunla ilgili firmanın başvuruyu yaparak onay aldığını açıkladı.

MALİYET 10 DOLAR

'Sputnik V' aşısının Türkiye'de üretim maliyetinin yaklaşık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu, Çin'den 10-11 dolara tedarik edilen Sinovac aşısının maliyetine denk geliyor. Maliyet başa baş gibi gözükse de yurt içinde üretimin dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağına dikkat çekiliyor.

SIRADA BİONTECH VAR

ABD ve Avrupa Birliği'nden onay alarak kullanıma sunulan Pfizer/BioNTech aşısı için Türkiye'de ortak üretim tesisi kurulması amacıyla da görüşmeler devam ediyor. Üretim kapasitesi kısıtlı olan BioNTech, Türkiye'de üretim yapması halinde üretim kapasitesini de artıracak. Uluslararası iş birlikleri için bu adımlar atılırken Türkiye'de aşı üretim kapasitesinde sorun olmadığı belirtiliyor. Aşı üretimi için gerekli olan ve uluslararası geçerliliği bulunan iyi üretim sertifikasyonu GMP'nın Avrupa'daki her ülkeyi bağladığı ifade ediliyor.

İŞ BİRLİĞİ ZAMAN KAYBINI ÖNLER

"Ülkemizde aşı üreten ve üretebilecek firmalar ve fabrikalar var" diyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz "Yerli aşılarımızı üretecek kapasitede olan firmalarımız ile Rusya ve Almanya veya diğer ülkelerdeki firmaların iş birliği yapmaları çok daha yerinde olur. Yeni tesis kurulmasındaki zaman kaybına gerek yok. Sadece ülkemiz değil dünyanın aşıya ihtiyaç duyduğu bu dönemde en kısa zamanda ve çok miktarda aşının üretilmesi bu salgının ortadan kaldırılmasında hayati öneme sahiptir" dedi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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