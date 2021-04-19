Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında Amasya'da düzenlenen mitingde, kente 600 yataklı şehir hastanesi projesinin müjdesini verdi. Bunun üzerine 2021 yılı başında açıklanan yatırım programında da Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duyurusu yapıldı.

Sağlık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek açıklamada bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte 600 yataklı hastane projesinin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı yatırım programına dahil edildiğini belirterek, "Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan ve mülkiyeti Orman Bakanlığı'na ait olan 144 bin metrekarelik taşınmaz üzerinde 600 yatak kapasiteli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması için gerekli ön izinler alındı. Söz konusu proje Sağlık Bakanlığımızın 2021 yılı yatırım programına dahil edilerek, tesisin 3 milyon TL proje-etüt bedeli hesabımıza aktarılmıştır" dedi.

'EN İYİ SAĞLIK SİSTEMİ TÜRKİYE'DE'

2020 yılında 10, 2021 yılında ise tam teşekküllü 4 ambulansın daha acil yardım ekiplerinin kullanımına sunulduğunu belirten Vali Masatlı, "Hastalarımızı hızla sevk edip en son teknik ve imkanlarla tedavi edilmesini sağlıyoruz. Yaptığımız bu işlemler halkımız tarafından büyük takdir toplamaktadır. Yine hastanemizdeki yüksek standartlar her türlü tıbbi cihazlarla desteklenmiştir.