3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
|19 Nisan 2021 07:30
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Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim alacak
Adalet Bakanlığı, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde sözleşmeli 23 mütercim ve tercüman alacak.
Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, Hemşire, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak.
Osmangazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Kafkas Üniversitesi, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak.
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