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3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
 19 Nisan 2021 07:30
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3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim alacak

Adalet Bakanlığı, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde sözleşmeli 23 mütercim ve tercüman alacak.

Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, Hemşire, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak.

Osmangazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak

Kafkas Üniversitesi, son başvuru tarihi 3 mayıs 2021, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak.

Kafkas Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
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