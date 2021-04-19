Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu hayatını kaybetti
|19 Nisan 2021 06:50
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak.
Bayramoğlu'nun cenazesi, Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.
- Hüsnü Bayramoğlu
Safranbolu'da 1935 yılında doğan Hüsnü Bayramoğlu, 7 yaşında Nur Risalelerini yazmaya başladı. Bayramoğlu, 1949'da Bediüzzaman ile tanışırken 1950'de hizmetine girdi.
Bayramoğlu, vefat ettiği döneme kadar Bediüzzaman'ın yanında ve hizmetinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Hüsnü Bayramoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da taziye mesajı yayımladı.
Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbine teslim edenlerden oldu...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 18, 2021
Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah. Başımız sağ olsun.
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