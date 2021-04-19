Annelere ev tipi hapishane geliyor
|19 Nisan 2021 07:10
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Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Yunus Alkaç, hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlıklarını artırmak için kampüs cezaevlerinde halk kütüphanelerinin kurulacağını söyledi. 1 Ocak itibarıyla cezaevlerinde otomatik iyi hal döneminin sona erdiğini ve bunun yerine iyi halliği belirleyen 'somut' kriterlerin getirildiğini belirten Alkaç "İyi halli olup olmadığını tespit anlamında kendisine puanlar veriliyor. Arkadaşlarıyla ilişkilerinin yanı sıra, en önemli kriterlerden biri de hükümlülük süresi içerisinde okumuş olduğu kitap sayısı. Bu, onun iyi hallilik puanına doğrudan etki ediyor. İdari Gözlem Kurulu onun iyi halli olup olmadığını değerlendirirken bu puan üzerinden sonuca gidiyor" dedi.
ANNELERE EV TİPİ HAPİSHANE
Annesiyle cezaevinde kalmak zorunda kalan 0-6 yaş grubu çocukların cezaevi şartlarından uzak, sosyal ve psikolojik gelişimini sağlamak için geliştirilen anne-çocuk ünitesinin de yaygınlaştırıldığını kaydeden Alkaç "Pilot uygulama için Sincan Cezaevi belirlendi. Şu anda Diyarbakır Cezaevine de anne-çocuk ünitesi yapılıyor. Zaman içerisinde tüm kadın cezaevlerimizde bu üniteyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç, görüntülü görüşme sistemi üzerinden akrabası ya da başka biriyle görüşüp görüşmediğinin tespitiyle ilgili şunları aktardı: Mevcut durumda telefonlar hukuka uygun olarak dinleniyor. Aynı sistem orada da devam edecek. Farklı bir durum tespit edildiği an tuşa dokunup anında kesilebilecek.
HER HAPİSHANEYE BİR KÜTÜPHANE
Türkiye'deki cezaevlerinde 1 milyon kitabın olduğunu ifade eden Alkaç, 2019'da imzalanan protokol uyarınca tutuklu ve hükümlülerin ayrıca 17 milyon kitap bulunan halk kütüphanelerinden yararlanmasının sağlandığını aktardı. Önümüzdeki dönemde 'halk kütüphanelerinin' kurulacağını açıklayan Alkaç "Kapalı cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara gönderdiğimiz kitaplar kampüs içerisindeki o kütüphaneden gidecek. Açık cezaevlerimiz de var bir kısım kampüslerimizde. Buradaki hükümlüler öğrenci gibi gidecek yararlanacak, kitabını okuyacak" diye konuştu.
Ebru Karatosun
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