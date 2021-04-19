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Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor

Yurt dışı ve ülkemizde birçok markanın üretimi durdurmasına neden olan çip krizi ve yaklaşan bahar mevsimi ile dikkatler ikinci el pazarının üzerinde toplanıyor.
 19 Nisan 2021 07:34
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Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor

Covid-19'un etkileri sağlık, ekonomi ve sosyal hayat üzerinde etkilerini sürdürürken dünyanın üretim ve tüketim dengeleri hızla değişiyor. Bu değişimin biri de otomotiv sektöründe yaşanıyor. Artan talep karşında çöken yarı iletken çip üretim sistemi Türkiye'nin de aralarında olduğu farklı ülkelerde çok sayıda otomotiv devini üretime ara vermek zorunda bırakırken bu durum ikinci el pazarında tansiyonu tetikliyor. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında alınan tedbirlerin kısa dönemde talebi bir miktar erteleyebileceğini ifade ederek "Ancak devamında ikinci el araçlara yüksek bir ilgi olacağını tahmin ediyoruz. Çip krizinin büyümesi ikinci elde 2020 yılında olduğu gibi bir fiyat artışına neden olabilir. Bununla birlikte, kısıtlamaların kalkmasıyla sıfır ve ikinci el araca olan ilginin artacağı ön görüyoruz. Havaların ısınmasıyla insanların daha fazla dışarıda hareket edip, araçlarına binip veya yeni araç satın alıp seyahat edecekleri bir döneme doğru gidiyoruz. Bu reaksiyon şu an için yeni pandemi tedbirleri neticesinde elbette bir süre daha ertelenecektir. Vaka sayılarının normale dönmesiyle de söz konusu hareketlilik başlayacaktır. Bunun sonucunda, daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelim olmasını, ikinci el araç fiyatlarının ise yükselmesini bekliyoruz" dedi.

İKİNCİ ELDE FAVORİ YERLİ

Öte yandan Cardata'nın açıkladığı ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modelleri listesi güncellendi. Listeye göre binlerce araç arasından 2021 yılı istatistiklerinde liste başında Renault Megane bulunuyor. Bu dönemde, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea, dördüncü sırada Renault Symbol, ve devamından Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Renault Clio yer alıyor. Araştırma raporunda tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

ALİ ÇELİK
Türkiye
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