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Aile hekimleri de iftar sonrası aşılasın

Mübarek ay sebebiyle aşılama çalışmaları akşama kaldı. Vatandaşlar ve sağlıkçılar, hastanelerdeki yoğunluğun azalması için "Aile hekimleri de saat 00.00'a kadar açık kalsın" dedi
 19 Nisan 2021 07:39
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Aile hekimleri de iftar sonrası aşılasın

Hükümet, ramazanın gelmesiyle birlikte virüsle mücadelenin sekteye uğramaması için iftar sonrası da aşılamanın devam etmesi yönünde karar aldı. Ardından iftar sonrası hastanelerde yoğunluk başladı. Hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar, bu yoğunluğun yaşanmaması için aile hekimlerinin de saat 00.00'a kadar açık olmasını talep etti.

Bu sayede hastanelerin yükünün azalacağı ve aşılamanın daha hızlı olacağı vurgulandı. Vatandaşların kısıtlamaya rağmen hafta sonu da aşı olabileceğini belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Çoban "Ramazan ile birlikte gündüz randevuları azaldı ama iftar sonrası inanılmaz yoğunluk yaşanıyor. Saat 20.00'den sonra gelenlerin sayısında yüzde 100'lük bir artış var" diye konuştu.

Orucunu açtıktan sonra aşısını olan İsmail Üstündağ da "Orucum bozulmasın diye iftardan sonra gelmeyi tercih ettim. Randevu alırken biraz zorlandım" dedi. Bir başka vatandaş Ahmet Direk "Normalde randevum çarşamba günüydü ancak ramazan sebebiyle iptal ettim. Randevumu iftardan sonraya aldım. Biraz geç de olsa aşımı oldum" ifadelerini kullandı.
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