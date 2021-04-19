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İftarda eniştesini tabancayla öldürdü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Mehmet Emin Ö. (36), ablasını aldattığını düşündüğü eniştesi Necmi Akgüneş'i (52) tabancayla vurarak öldürdü
 19 Nisan 2021 07:47
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İftarda eniştesini tabancayla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi Efendi Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Necmi Akgüneş davet edildiği bir evde iftar yaptığı sırada eşi A.A. ile kardeşi Mehmet Emin Ö. eve geldi. Aldatıldığını düşünen A.A. ile evde bulunan bir kadın arasında tartışma çıktı.

Önce kabzasıyla başına vurdu

Mehmet Emin Ö. ise bu sırada bulundurma ruhsatlı tabancasını çıkartarak kabzasıyla eniştesi Necmi Akgüneş'in başına vurdu. Araya girenler tarafları ayırmaya çalışırken, Mehmet Emin Ö. bu kez de yakın mesafeden ateş ederek eniştesini göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Necmi Akgüneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merminin kalbine isabet ettiği anlaşılan Akgüneş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise Mehmet Emin Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA
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