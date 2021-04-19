Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Yeniçiftçilik köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|19 Nisan 2021 08:05
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda, Kovid-19 vakalarına rastlanan Yeniçiftlik köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
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