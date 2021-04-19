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Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?

Kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklındaki soru: Acaba daha mı çok kapanmalıyız? "Kademeli kapanma" dönemine girdik diyen Prof.Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında neden daha fazla kapanmak gerektiğini söyledi
 19 Nisan 2021 09:00
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Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?

Prof.Dr Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında koronavirüs tedbirleri kapsamında neden daha fazla kapanmak gerektiğini anlattı.

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun yazısına göre;

"Tam kapatma"nın imkansız olduğunu anlayıp yeni bir aşamaya, "kademeli kapanma" dönemine girdik. Ama kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklında hep şu soru var: Acaba daha mı çok kapanmalıyız? Evet, son birkaç gündür önümüze konan vaka sayıları ve hastanelerimizdeki durum gösteriyor ki daha da çok kapanmak zorundayız. Nedenine gelince...

"BANA GÖRE ÖNLEMLER DAHA DA SIKILAŞTIRILMALI"

Görünen o ki alınan son bu son önlemler, vaka sayılarını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan "sınırlı kapanma" önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması, en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve "tam kapanma"ya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir. Lütfen daha fazla gecikmeyelim, 15 gün sonraki neticeleri beklemeyelim bir an önce harekete geçip mevcut önlemleri daha da sıkılaştırma yoluna girelim.

"BAKAN SOYLU DA DEVREYE GİRDİ"

Bilelim ki bizi bu salgında en çok güçsüz düşüren ayrıntılardan biri, "sokağa çıkma muafiyetleri"nin kötüye kullanımı oldu. Eline market poşetini alan "vatandaş", cebine ülkemizde "ikametgah izni" olmasına rağmen yabancı ülke "pasaport"unu koyan "misafir", sahte rezervasyonlarla müşterilerine otel lokantalarında ziyafet, gece kulüplerinde parti düzenleyen "turizmci" ve daha pek çok duyarsız kişi bu ölümcül günahı işledi, bu suça ortak oldu. Neyse ki sürece sonunda İçişleri Bakanı'mız sayın Süleyman Soylu el koydu. Bakan Soylu "özellikle İstanbul ağırlıklı olmak üzere pandemiyle mücadelenin bundan sonraki döneminde kolluk kuvvetlerinin de devreye gireceğini" açıkladı. Üstelik bir de "sürecin takipçisi olacağı" garantisi verdi. Bu yerinde ve doğru karardan dolayı sayın Soylu'ya teşekkürler.

"UNUTMAYIN 'HATTI MÜDAFAA' YETMEZ, 'SATHI MÜDAFAA' LAZIM"

Pandemiyle savaştan galip çıkmanın yolu yalnızca ilaçlardan ve aşılardan geçmez. Sadece sağlık ordumuzun başarıları ve hastane organizasyonlarımızın mükemmelliği de bize yetmez. Bilelim ki pandemiyi yenmek de "ulusal bir savaş" gerektiriyor. Bu savaşa her bireyin yürekten ve "ama"sız, "keşke"siz bizzat katılması vazgeçilmez bir zorunluluk. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da bize "hattı müdafaa" yetmiyor, "sathı müdafaa" vazgeçilmez ayrıntılardan biri haline geliyor. Peki, o satıh da neler mi var? Caddeler, sokaklar, parklar, meydanlar, piknik alanları, fabrikalar, ofisler, AVM'ler, çarşılar, pazarlar hatta evlerimiz...

EGZERSİZ YAP RİSKİ AZALT

Anlaşılan o ki pandemi belası daha uzunca bir süre gündemimizde olacak. Ve yine anlaşılan o ki Dünya Sağlık Örgütü "pandeminin bitiş düdüğü"nü maalesef en az 1 yıldan önce çalamayacak. İşte bu nedenle "KORUNMA" meselesi hala en önemli önlem olarak önümüzde duruyor. Korunmada ve bu belalı hastalığı daha hafif sorunlarla atlatmada önemli araçlardan birinin ise "DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI" olduğu anlaşılıyor. Yeni tamamlanan ve önemli bir tıp dergisinde yayımlanan güvenli bir araştırma da bu bilgiyi doğruladı. O araştırmanın sonuçlarına göre, haftada 150 dakika ya da günde 20 dakika süre ile düzenli ve tempolu yürümek (ya da bisiklete binmek), COVID-19'u daha hafif atlatmamıza yardımcı olabiliyor. Araştırmaya göre, "düzenli egzersiz alışkanlığı" olanların hastalığa yakalansalar bile hastaneye yatma veya yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duyma olasılıkları minimuma iniyor.

TURİZM ÇALIŞANLARINA DA ÖNCELİK Mİ VERSEK?

Turizm en önemli ulusal gelir kaynaklarımızdan biri. Önümüzdeki yazı daha güvenli bir turizm sezonu haline getirebilmek ise başlıca hedefimiz. Bunu başarabilmek için turistik tesislerde çalışanlara hızlı bir aşılama kampanyası uygulanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bilelim ki bu alandaki güçlü rakibimiz Yunanistan bu yönde bir adımı çoktan attı, adalardaki tüm turizm çalışanlarını aşılama kararı aldı. Biz de benzer bir önleme başvurabilir, özellikle her şey dahil otellerde çalışanlara daha hızlı bir aşılama uygulayabiliriz.
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