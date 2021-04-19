'Daha da yalnız kaldık'

Milliyet'ten GÖKHAN KAM'ın haberine göre: Yakın temasla virüs bulaşma riski artarken, temas etmeden iş yerinde ve dışarıda hareket etmekte zorlanan engelliler bu süreçte daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de 12.5 milyon engelli bulunduğu, çalışan engellilerin işten çıkarılma korkusu yaşadığını dile getiren Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Kemal Demirel, "Bize pandemi sürecinde yapılan başvuruların yüzde 90'ı gıda yardımı başvuruları. Engelliler bu kargaşanın içerisinde yıprandıklarını ve yalnız kaldıklarını belirtiyor. İşe alımlar durdu. İşten çıkarılma söz konusu olduğu zaman engellilerden tam randıman alınamadığı varsayımıyla daha çok engellilerin işten çıkarılması ya da uzaklaştırılması gibi bir durum var. Özellikle 2-3 ay sonra engellilerin daha çok sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde zorlanan engellilerin evden çalışmak gibi bir talebi de var. Engellilere bir devlet desteği yok. Hayat çok pahalı. Bu süreçte engelliler yalnızlaşarak bunalıma sürükleniyor" dedi.

Gerekli koşullar sağlansın

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam,"Görme engellilerin sokakta yaşadığı birçok sorun var. İşyerlerindeki durum da aynı. Engellilerin işe erişimi, iş yerindeki hijyen, sosyal mesafe koşulları yetersiz. Kasım ve Aralık aylarında engelliler idari izinli sayılmayınca çok sayıda arkadaşımız salgına maruz kaldı. Yakın çevremizde kaybettiklerimiz oldu" diye konuştu.